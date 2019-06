Tav, Salvini: completarla non è puntiglio politico ma buon senso

(Teleborsa) - "Con i colleghi francesi siamo d'accordo che è meglio far viaggiare le merci con la TAV, e quindi completarla. Non è un puntiglio politico, è buonsenso". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Breganze (VI) alla cerimonia di inaugurazione del primo tratto della Pedemontana Veneta.



"Abbiamo le spalle larghe, se l'Europa e i mercati vogliono giudicare per quel che questo Paese è realmente vengano qui - ha proseguito - non so quanti altri possano avere quest'eccellenza con una tassazione iperbolica, burocrazia e giustizia lenta". © RIPRODUZIONE RISERVATA