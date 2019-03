© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La conferma è arrivata ieri:"Lunedì scorso è stato deciso dall'Unione Europea che inell'ambito dei progetti per l'interoperabilità, la decarbonizzazione e la digitalizzazione saranno pari al 50%. Notizia importante che vale anche per la Torino-Lione e conferma quanto anticipato nei mesi scorsi", ha affermatoche in qualità diha partecipato a Mantova alla visita dellapoiché la quota per la parte transnazionale della nuova ferrovia scenderebbe da 2,98 a 2,48 miliardi di euro."Ottima notizia e un motivo in più per farla", ha commentatoin rotta cona causa delnello stesso giorno di Europee e Regionali.