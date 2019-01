TAV: progetto congelato, cresce l'attesa per l'analisi costi-benefici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cresce l'attesa per l'esito dell'istruttoria sull'e, che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare sul tavolo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sotto forma diA tal proposito, ilavrebbe"anche perché è un'opera che costa più di 20 miliardi di euro, di cui più di 11 miliardi sulle spalle degli italiani".Proprio ledei Trasporti hanno, prima di essereStando a quanto riportato dalle fonti interne, infatti,. cioé 9,6 miliardi attualizzati più 1,4 miliardi indagini geognostiche e gallerie esplorative. I(su cui per adesso non esiste alcun documento scritto, ma un impegno programmatico) dovrebbero ammontare al. Di conseguenza,-laconsiderando soltanto i 9,6 miliardi del tunnel in senso stretto.Inoltre, dal Ministero, fanno sapere chein seguito alla cancellazione della tratta Bussoleno-Avigliana.Dunque, il conto complessivo ammonta a circa 13 miliardi, di cui oltre 11 ancora da spendere, portando ila previsione di spesa finale ben oltre i 20 miliardi indicati dal Ministro Toninelli, se si considera che la tratta francese ne costava 7,7 oggi attualizzati a 8,5-9 miliardi.