TAV, nulla di fatto al vertice di Palazzo Chigi. Verso confronto con Francia

(Teleborsa) -, né pare che si sia riusciti ad avvicinare le posizioni di Lega e Cinquestelle sulla questione.che Telt dovrà pubblicare entro lunedì prossimo, ma un approfondimento sugli aspetti giuridici della questione. Unico punto fermo - stando a quanto riferiscono fonti della maggioranza -Il vertice di Palazzo Chigi si è chiuso doposenza prendere decisioni. Il, in effetti, era stato chiaro, ma la promessa di prosecuzione ad oltranza delle trattative per arrivare ad una. Decisione che sembra, al momento, improbabile.Erano presenti, oltre al Premier Conte, i due vicepremier, con posizioni ben note e contrastanti. La Lega infatti punta a fare l'opera senza più rinvii o, alternativamente, a sottoporre la questione ad un referendum o ad un voto del Parlamento, mentre il M5S spinge per il No senza concessioni. Ed il Presidente del Consiglio al centro quale ago della bilancia, nel tentativo di colmare le distanze e trovare una soluzione.Presenti al vertice anche il Ministro dei Trasporti, il viceministro leghista, il sottosegretario della Lega, il capogruppo M5S al Senatoe il presidente M5S della commissione Trasporti a Palazzo Madama. Convocato un pool di, cinque in quota M5S e cinque di indicazione leghista: Gaetano Marzulli, Alberto Chiavelli, Paolo Beria, Pasquale Pucciariello, Luigi Navone, Francesco Parola, Ginio Ferretti, Alberto Petroni, Carlo Vaghi e Pierluigi Coppola, quest'ultimo "Prof" ben conosciuto per non aver firmato l'analisi costi-benefici chiesta dal Ministro Toninelli.Lasenza alcuna indicazione e bocche cucite sull'esito della prima parte della discussione, che è proseguita poi su un profilo più squisitamente politico. Ma, in quanto i vicepremier Salvini e Di Maio sarebbero stati visti uscire dalla sede della Presidenza del Consiglio scuri in volto senza rilasciare dichiarazioni. Chiusi anche i canali di comunicazione ufficiosi dei due schieramenti, che per ora restano fermi sulle rispettive posizioni, mentre il tentativo Premier Conte di fare da mediatore sembrerebbe, per ora, aver fatto un buco nell'acqua.