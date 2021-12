TAV Napoli-Bari, via libera Corte Conti e prestito BEI per potenziamento tratta

Venerdì 24 Dicembre 2021, 15:30







(Teleborsa) - Via libera della Corte dei Conti al Contratto di prestito sottoscritto in data 26 novembre 2021 dal Ministero dell'Economia (MEF) e dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI), per il finanziamento del progetto "RFI HIGH SPEED RAIL NAPOLI-BARI".



La Corte dei conti ha registrato, in data 22 dicembre 2021, il decreto che approva il contratto di prestito che lo Stato ha chiesto alla BEI - prima tranche 800 milioni per un finanziamento totale di 2 miliardi di euro - per i lavori da effettuarsi sulla linea Napoli-Bari, consistenti, nella modernizzazione della tratta mediante potenziamento, raddoppio del binario, incremento della velocità (200KM/h).