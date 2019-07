TAV, inviata da Mit a Ue lettera con via libera proseguimento procedure

(Teleborsa) - Il Governo va avanti. Lettera dell'Italia a Commissione europea per permettere di proseguire la procedura Tav per la Torino-Lione. Il documento, trasmesso nella serata di ieri venerdì 26 luglio, a quanto si apprende porta la firma di una dirigente del Ministero Infrastrutture e Trasporti ed è stata redatta in coordinamento con la Segreteria della Presidenza del Consiglio. La lettera, inviata per conoscenza anche alla Francia, rappresenta un passaggio necessario nella procedura sui bandi per la costruzione dell'opera.



Si tratta di un atto procedurale tecnico di competenza del funzionario responsabile, nel caso specifico la "numero uno di una Direzione generale del Mit", e che secondo la prassi non prevede la firma del Ministro competente, ovvero di Danilo Toninelli, titolare appunto del dicastero Infrastrutture e Trasporti notoriamente contrario all'opera.



