© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Se ilviene registrato nei primi sei mesi del 2021 lasarà completata nelLo ha detto la Ministra delle Infrastrutture- in audizione davanti alle commissioni riunite Lavori pubblici del Senato e Trasporti della Camera sullo schema di contratto di programma tra Mit, Fs e Telt per la linea ferroviaria - spiegando che al momento "i lavori sulla parte italiana stanno proseguendo e che uni sarà dopo l'approvazione del contratto di programma".La titolare del MIT ha anche chiarito che allo stato attuale sulla Tav sono in corsoper lavori al tunnel di base" e che si stima "un impatto occupazionale din via diretta".Dovrebbe, dunque, slittare di due anni la tabella di marcia concordata conche prevede il completamento dell'opera entro il