(Teleborsa) -, posto chee che laha espresso la fermal'infrastruttura. Lo ha precisato il Premiernel corso del question time alla Camera."Questo è stato l'elemento decisivo che ha pesato nella mia valutazione", ha sottolineato il Presidente del Consiglio, ripercorrendo le fasi del processo di rivalutazione dell'opera: i risultati dell'analisi costi-benefici che hanno rafforzato la sua perplessità a portare avanti l'opera. "Abbiamo sempre sostenuto necessità di ridiscutere opera - ha ricordato - e ciò ha consentito di, questo è un dato oggettivo, quello che non siamo riusciti ad ottenere è la ridiscussione opera, anche a causa della volontà della Francia di portarla avanti"."Quando ci sono accordi internazionali - ha precisato il Premier - c'è una alternativa: raggiunge accordo bilaterale o si sceglie unache però implica costi ingenti".In merito al tema, Conte ribadita delnel processo decisionale. "Ritengo che il Parlamento - ha sottolineato - non debba essere coinvolto solo al termine del procedimento con un'alternativa del prendere e lasciare, le Camere devono assumere un ruolo primario prima della sottoscrizione dell'intesa".Conte ha parlato anche della, assicurando che sarà concertata e. "Stiamo lavorando alacremente. Nei prossimi giorni - ha assicurato - vedremo le parti sociali alla presenza di molti ministri per varare la manovra economica in anticipo".