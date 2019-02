© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -non solo il tunnel di base, ma anche le tratte nazionali di avvicinamento. È quanto ha annunciato, ieri, il presidente della Regione Piemonteche sulla Torino-Lione sta conducendo anche la personale campagna elettorale per le regionali.Con la disponibilità, da parte Ue, ad aumentare la propria quota, vi sarà unche passerebbero dagli attuali 1,7 miliardicon"Una ragione in più perché Telt dia il via libera ai nuovi bandi" ha affermato Chiamparino. Con lui si schiera tutto il fronte Sì Tav convinto che il soggetto promotore dell'opera debba continuare i lavori in corso approvandoUna questione sulla quale i, riuniti a Parigi,All'ordine del giorno del consiglio d'amministrazione vi è la pubblicazione diper la realizzazione dell'interache copre i tre quarti dell'infrastruttura,I bandi per il proseguimento dell'opera sono stati sospesi a dicembre in attesa che M5S e Lega decidessero sull'Alta velocità ma, ora, il tempo per ottenere i finanziamenti europei sta scadendo e ogni mese di ritardo mette a rischio la possibilità di utilizzare tutti i fondi a disposizione.Da parte italiana, tuttavia, la situazione rimane immutata. A distanza di tre mesi, il governo non sembra, infatti, essere uscito dallo stallo, nonostante Matteo Salvini prometta di arrivare a una decisione prima delle europee di maggio.Chiamata ad esprimersi sul tema Telt ha precisato di non essere il costruttore dell'opera e di "non agire con finalità indipendenti dalle volontà dei due governi" purché queste siano espresse "secondo modalità formalmente esplicitate, istituzionalmente appropriate e binazionalmente condivise". Il riferimento è alche per il soggetto promotore dell'opera è "attualmente vigente e vincolante". In pratica, su questa base Telt, società di diritto francese (legislazione in cui vige la cosiddetta norma "dissolvente" che può consentire di dichiarare una procedura di gara già pubblicata "senza seguito") potrebbe dare, comunque, l'ok a una imminente pubblicazione dei bandi.Ulteriori rinvii, fanno sapere i sostenitori dell'opera, tra impegni assunti e contratti già firmati con l'Unione Europea, comporterebbero una