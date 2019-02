© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Luigi Di Maio glissa, Matteo Salvini si infuria. Motivo del contendere è l'ormai famosache sarebbe pronta e già nella mani dei francesi anche se i due vicepremier ancora non l'hanno vista."Io, da vicepresidente del Consiglio che rappresenta gli italiani non ho l'esame costi-benefici della Tav, ma pare che ce l'abbiano a Parigi. Questo è abbastanza bizzarro" ha affermatosi chiede il ministro dell'Interno ribadendo che la sua idea non cambia: "l'Italia sulle grandi opere pubbliche deve andare avanti, non bloccare e tornare indietro"., gli ha fatto ecocommentando, in una conferenza stampa alla Camera, le perplessità espresse da Salvinisulla Tav prima che al Governo italiano.Fonti delhanno, poi, precisato che "M5S e Lega sono in perfetta simmetria informativa sul dossier" spiegando cheche è regolato da un trattato internazionale, ossiain prima battuta esubito dopo". "Successivamente e a strettissimo giro – hanno aggiunto dal Mit – verrà condivisa in seno ai due contraenti del patto di Governo".