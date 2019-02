TAV, alta tensione nel Governo: botta e risposta Tria-Toninelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ancoranel Governo sul fronte dell'Sull'argomento, infatti, va in scenatra due membri dell'esecutivo.- "Non mi interessa l'analisi costi-benefici., cambia i contratti, cambia le leggi e le fa retroattive. Questo è il problema, non la Tav" ha detto il Ministro dell'Economia nel corso della sua partecipazione alla trasmissione Quarta Repubblica.ha aggiunto.- Non tarda ad arrivare la replica, piuttosto stizzita, del Ministro delle InfrastruttureIl Ministro in quota Cinquestelle ha quindi richiamato il collega di Governo al rispetto del, ha chiosato Toninelli.