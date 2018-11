© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Resta al, per la quale il Ministero delle Infrastrutture ha preso tempo, in attesa dei risultati dell'E ieri il Ministroha incontrato la collega francese, con la quale ha trovato l'accordo per congelare i bandi previsti entro dicembre, in attesa che l'Italia faccia le sue valutazioni e senza rischiare di perdere i finanziamenti europei.lo ha definito Toninelli, spiegando che ora il governo continuerà ad "analizzare in maniera scientifica e senza alcun preconcetto un'opera che abbiamo ereditato dal passato e rispetto alla quale vogliamo valutare con attenzione l'utilizzo del danaro di tutti i cittadini italiani".Una linea condivisa anche dal vicepremier, che ha incontrato il Sindaco di Torino,, per fare il punto della situazione dopo il clamore suscitato dai 40 mila scesi in piazza lo scorso weekend per dire sì alla TAV. Il leader dei Cinquestelle lascia una porta aperta ai dissidenti e conferma la "massima volontà a parlare con tutti e ascoltare tutte le posizioni", anche se la posizione del governo e del M5S sull'opera è nota.Frattanto, sulla TAV si è espresso anche sottosegretario all'economia,, il quale è intervenuto alla radio sostenendo "l'analisi e' facilissima da fare:e quindi le merci devono circolare alla velocità giusta e nel modo migliore possibile".