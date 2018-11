© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nonostante la pioggia, a dare la: secondo la stima degli organizzatori, sono state oltrele persone che ieri hanno partecipato allaIn piazza sono scesi tutti, le associazioni di categoria come i partiti: hanno aderito il Pd, i moderati, Forza Italia e anche la Lega, nonostante il partito di Matteo Salvini governi insieme al Movimento 5 Stelle che intende bloccare i cantieri e ha"Da Torino parte un messaggio forte e chiaro che riguarda tutta l'Italia". Così il presidente dell'Unione Industriale di Torino,, a commento, appunto, della manifestazione– ha sottolineato Gallina –Gallina ha ribadito che la Torino-Lione e il Terzo ValicoLa Sindacaprende atto eanche perché rispecchiano ciò che come Amministrazione abbiamo fatto fino ad oggi e ancora intendiamo fare nei due anni e mezzo di mandato che abbiamo davanti a noi., le sue parole.Così in una nota Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, che ha aggiunto:. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulla Tav. Al suo arrivo a Eicma, Salvini ha risposto così a chi gli chiedeva della manifestazione dei Si' Tav in piazza a Torino: "Il ministro ha poi concluso:"In piazza a Torino c'è stata la manifestazione di una piccola parte di persone che difende un suo interesse particolare, parziale ed esplicito. Il nostro 'No Tav' parla un linguaggio comune, non difende interessi di categoria, non cerca nuove garanzie.- ha dichiarato il movimento No Tav prima di aggiungere