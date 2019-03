Tav, 21 marzo in Senato mozioni sfiducia Toninelli

Pd e Forza Italia presentano al Senato le mozioni di sfiducia nei confronti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, per la gestione della vicenda TAV. La discussione nell'Aula del Senato il prossimo 21 marzo.



Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Fratelli D'Italia, a quanto si apprende, non presenterà una mozione autonoma ma sarebbe propensa a votare a favore di entrambe le mozioni.



Intanto il premier Giuseppe Conte, alla fine del vertice odierno di maggioranza sulla TAV, esclude una crisi nella maggioranza. "Posso garantire che prenderemo una decisione per tutelare l'interesse nazionale e di tutti i cittadini. Siccome prenderemo una decisione nell'interesse nazionale il Governo non può cadere".