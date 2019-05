Usa, la Fed sostiene la linea attendista di Powell sui tassi

Ultimo aggiornamento: 15:00

I verbali della Federal Reserve non hanno contenuto alcuna sorpresa., segno che il costo del denaro è destinato a restare invariato per un po'. Inoltre, la recente debolezza dell'inflazione è vista come temporanea.I membri della banca centrale sposano la linea attendista disegnata dalche, durante la conferenza stampa post decisione, aveva detto che ilera "" rimandando la decisione su una possibilenel corso dell'anno.Dalle minute della riunione di inizio maggio, emerge inoltre un certo ottimismo dei funzionari Fed sulle previsioni economiche per il 2019, anche se le valutazioni non tengono conto delladecisa dall'amministrazione Trump su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi e del successivo blocco delle attività del colosso Huawei.I banchieri avvertono, infatti, che la"potrebbe averesulla crescita economica statunitense".