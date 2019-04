(Teleborsa) - Tassi d'interesse ancora ai minimi storici in Australia, dove la riunione di politica monetaria della banca centrale si è chiusa con uno scontato nulla di fatto.



La Reserve Bank of Australia (RBA) ha annunciato che manterrà invariati i tassi di interesse all'1,5%, ribadendo che resteranno su questo livello per un prolungato periodo di tempo.



"Il board continuerà a monitorare gli sviluppi e ad impostare la politica monetaria per sostenere la crescita sostenibile dell'economia e raggiungere l'obiettivo di inflazione nel tempo" - ha spiegato il Governatore Philip Lowe - aggiungendo che la crescita mondiale è "rallentata" e "i rischi al ribasso sono aumentati".







