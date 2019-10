Manovra, fonti Tesoro: 2 miliardi da nuove tasse e non 5

Ultimo aggiornamento: 17:12

Sono 2 e non 5 i miliardi che la manovra di Bilancio prevede di incassare nel 2020 con le nuove tasse: 1,3 miliardi da sugar e plastic tax, 700 milioni dalla web tax e circa 20 milioni dalla nuova modalità di tassazione degli atti giudiziari. È quanto spiegano fonti del ministero dell'Economia che correggono la stima di 5 miliardi indicata nello schema della manovra circolato ieri in ambienti ministeriali. Le prime due - si spiega - sono "tasse etiche" finalizzate a cambiare comportamenti, mentre la tassa sui big del web si applica su un settore con molta elusione.Plastic tax e sugar tax - spiegano le fonti - sono le nuove imposte e hanno un carattere "etico" perché l'obiettivo di gettito, che comunque contribuisce alla manovra, è secondario rispetto alla leva che hanno per uncambiamento dei comportamenti, tanto che la finalità reale sarebbe quella di avere incassi zero.Diverso è il caso della web tax considerata una "tassa giusta" perché raccoglie 700 milioni dai giganti del webche hanno risorse superiori all'intero Pil della Grecia. L'imposta è di fatto un modo per recuperare gettito da unsettore che di fatto trasferisce facilmente utili e tassazione in Paesi nei quali il prelievo è ridotto.Non è una nuova tassa, ma rimodula il vecchio prelievo, il bollo sugli atti giudiziari, dai quali si attendono una ventina di milioni: il bollo non si pagherà sull'atto ma su ogni singolo foglio che lo compone.A contribuire alla messa a punto della manovra ci sono poi 3 miliardi di gettito derivante dalle misure di lotta all'evasione (indicate oggi all'Ue) e circa 1,5 miliardi dalla riduzione dell'acconto di novembre del 2009 dal 100 al 90% per le partite Iva sottoposti agli Isa (gli indici che hanno sostituto gli studi di settore) o che applicano i regimi forfettari. Questo sposta il gettito dal 2019 al 2020 con un beneficio di fatto per chi ne usufruirà che verserà le tasse non ora a fine anno ma a giugno-luglio prossimo.La manovra, poi, prevedrà una tassazione diversa sui ticket restaurant, rimodulando il prelievo per favorire i ticket digitali rispetto a quelli cartacei.