Tasse, in Italia servono 238 ore l'anno per pagarle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ore e ore spese a pagare le tasse e una pressione fiscali ai massimi in UE. È il quadro emerso nel corso dell'Audizione Conoscitiva al Senato di Rete Imprese Italia sul processo di semplificazione del sistema tributario.Come ha ricordato, ai membri della Commissione Finanze e Tesoro di Palazzo Madama, "l'Italia mantiene il record negativo per la burocrazia fiscale: per pagare le tasse servono 238 ore l'anno, 79 ore in più rispetto alla media dei Paesi Ocse".Tutto ciò è dovuto a un sistema fiscale "farraginoso e barocco, una vera e propria giungla" che per Fumagalli "va ripensato anche in funzione del tessuto economico del Paese composto per il 98% da micro e piccole imprese".Secondo i rappresentanti di Rete Imprese Italia, la semplificazione del sistema tributario non solo è necessaria e fondamentale ma deve essere organica e non limitarsi a interventi spot.Da qui la richiesta alla politica di intervenire sul riordino in testi unici di tutte le disposizioni fiscali per tipologia di soggetto; mantenere stabili le disposizioni sugli adempimenti; garantire la non retroattività delle disposizioni tributarie e la "costituzionalizzazione" dello Statuto del contribuente, e accorpare i tributi che fanno riferimento alla medesima base imponibile, come IMU e TASI e IRAP.Infine, anche il Fisco dovrebbe snellirsi, in linea con i tempi e le tecnologie attuali, abolendo alcune norme che, nel corso degli ultimi anni, hanno creato danni finanziari alle imprese, come il regime IVA dello split payment e del reverse charge e la ritenuta applicata sui bonifici che danno diritto a detrazioni d'imposta.