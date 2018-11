Tasse, CGIA: paghiamo 600 euro in più degli europei

Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Se l'anno scorso avessimo avuto la stessa, ciascun italiano (neonati e ultracentenari compresi) avrebbe(per la precisione 598). A dirlo è l'Ufficio studi dellache ha messo a confronto la pressione fiscale registrata nel 2017 nei principali Paesi europei e, successivamente, ha calcolato il differenziale di tassazione pro capite esistente tra gli italiani e i cittadini dei principali paesi dell'Unione., rispettivamente 1.765, 1.196 e 712 euro. Ad eccezione dell'Austria che nel 2017 ha registrato il nostro stesso carico fiscale, tutti gli altri, invece, hanno avuto una pressione fiscale inferiore alla nostra; si tratta di un carico che ha assicurato un risparmio di tassazione pro capite rispetto ai cittadini italiani pari a 541 euro in Germania, a 996 euro in Olanda, a 1.964 euro nel Regno Unito e a 2.164 euro in Spagna."In attesa della riduzione del peso fiscale, grazie all'estensione a tutti i contribuenti dell'applicazione della flat tax, nel 2019 corriamo il rischio che le tasse locali tornino ad aumentare - denuncia il coordinatore dell'Ufficio studi,- . La Manovra, infatti, non ha confermato i blocchi delle imposte territoriali introdotte nel 2015, pertanto è probabile che Sindaci e Governatori rivedano all'insù le addizionali Irpef e le aliquote dell'IRAP, dell'IMU e della Tasi sulle seconde case e i capannoni. Se ciò si verificasse sarebbe una vera e propria iattura per i bilanci delle famiglie e delle imprese".