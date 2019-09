Manovra, allo studio tassa sugli imballaggi

Cresce l'elenco delle possibili "tasse green": tramontata quella sulle merendine, scartato per ora anche il balzello sui biglietti aerei, resiste per ora quella sulla plastica, o meglio la cosiddetta "tassa sugli imballaggi".

Al vaglio dei tecnici del ministero dell'Economia e dell'amministrazione finanziaria, riferisce iL Sole 24 Ore, l'ipotesi di un prelievo di 0,2 euro per chilogrammo. Una sorta di imposta di consumo, simile a un'accisa, sulla produzione o sull'importazione che si applicherebbe, per fare alcuni esempi, agli imballaggi di plastica, alle bottiglie, ai contenitori e alle confezioni per prodotti alimentari. L'obiettivo dichiarato è ridurre la produzione di plastica, scoraggiando produttori e utenti finali a non utilizzarla.

Ultimo aggiornamento: 12:05

