Coronavirus, istuita la task force Ricostruzione presieduta da Colao: ecco il decreto

«Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato di esperti in materia economica e sociale (di seguito: Comitato) con il compito di elaborare e proporre al Presidente del Consiglio misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 , nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza».E’ l’art. 1 del decreto che ha istituito il Comitato di esperti - task force - presieduto da Vittorio Colao che dovrà coadiuvare con Giuseppe Conte e il Comitato scientifico per promuovere la ripresa post virus. Oltre al top manager ex Rcs e Vodafone, ne fanno parte, fra gli altri, Giovanni Gorno Tempini (presidente Cdp), Franco Focareta (avvocato e grande esperto di diritto del lavoro), Enrico Giovannini (ex ministro del lavoro), Stefano Simontacchi (avvocato esperto di diritto societario), oltre a docenti ed esperti presso università estere.Della task force «sono, altresì, componenti di diritto il Commissario straordinario del Governo per l’attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19. Domenico Arcuri e il Capo del dipartimento della Protezione civile, dr. Angelo Borrelli». La partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita nè spettano «compensi, gettoni di presenza, indennità né emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno per i componenti non residenti nella provincia di Roma».