TAS, ok da autorità italiane e francesi a cessione controllo a Gilde

(Teleborsa) - TAS, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari, ha reso noto che il governo italiano e quello francese hanno dato le rispettive autorizzazioni al veicolo Solidus Bidco, controllato dalla società di private equity Gilde, per procedere all'acquisizione del controllo della società. In particolare, il 27 dicembre 2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato di non voler esercitare il golden power per l'operazione e il 3 gennaio 2022 il ministero dell'economia francese ha autorizzato l'acquisizione del controllo di TAS France da parte di Solidus BidCo.

"Subordinatamente all'avveramento delle ulteriori condizioni sospensive connesse alla struttura dell'operazione, l'esecuzione del contratto di compravendita è previsto avvenga entro la fine del mese di gennaio 2022", si legge in un comunicato. Al closing, Solidus BidCo deterrà il 73,208% della società italiana e promuoverà un'OPA obbligatoria totalitaria sul capitale residuo a 2,20 euro per azione.

Intanto, Migliora l'andamento di TAS, che si attesta a 2,17, con un aumento dello 0,46%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,177 e successiva a 2,187. Supporto a 2,167.