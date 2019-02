TAS conclude acquisizione in USA di Mantica

(Teleborsa) - TAS, società leader in Italia nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, ha concluso l'acquisizione di una partecipazione dell'80% del capitale sociale della società americana Mantica, che detiene l'intero capitale sociale di Mantica Italia, specializzata nella produzione, sviluppo e commercializzazione della piattaforma software proprietaria "Adaptive Intelligence" ideata per l'elaborazione dei modelli predittivi.



Il gruppo Mantica ha chiuso l'esercizio 2018 con fatturato complessivo pari a circa 300 migliaia di dollari.



L'operazione non comporta un esborso finanziario rilevante per il gruppo TAS.



TAS è stata assistita negli aspetti legali di diritto italiano dell'operazione da LEXIA Avvocati.