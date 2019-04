TAS cede intera partecipazione in azienda serba Bassilichi

(Teleborsa) - TAS, società attiva in Italia nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, ha concluso un'operazione di cessione alla B2PT, società controllata da Nemanja Paunovic, dell'intera partecipazione detenuta da Tas nell'azienda serba Bassilichi, pari all'80% del capitale di questa.



L'operazione non ha comportato modifiche significative sulla posizione finanziaria netta del Gruppo cedente, che è stato assistito negli aspetti di diritto italiano da Lexia Avvocati.



Il perimetro della cessione non comprende la partecipazione detenuta da Bassillichi nella società di diritto serbo ArsBlue (pari al 51% di ArsBlue), che è stata trasferita direttamente a TAS.





