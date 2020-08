(Teleborsa) - Non solo il caso ex Ilva, Taranto è molto di più e rappresenta un capitolo importante per la ripresa dell'economia. Lo ha chiarito il Premier Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica (Brindisi), incontrando i "Genitori Tarantini" assieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco.



"Non vi sarà sfuggito che noi non consideriamo Taranto e la questione tarantina come riassumibile solo nella questione ex Ilva", ha affermato il Presidente del Consiglio all'incontro.



"Per noi la questione tarantina è molto più articolata e complessa", ha chiarito Conte, annunciando che la città portuale pugliese "sarà oggetto di grandissima e primaria attenzione nel piano di Recovery". © RIPRODUZIONE RISERVATA