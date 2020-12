© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ille richieste avanzate daDAC che aveva chiesto ladel decreto del ministro dei Trasporti dell'8 gennaio scorso avente per oggetto "Imposizione di(OSP) per i servizi aerei di linea relativi alle rotteper Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli.Il vettore irlandese ha, oltre al decreto ministeriale, anche glil'8 aprile 2020, relativi alla posticipazione dell'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte interessate; i bandi di gara per la gestione in esclusiva del servizio aereo di linea sulle rotte interessate; il successivo decreto del 26 maggio scorso avente ad oggetto il "Differimento della data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea" relativi alle rotte indicate; le aggiudicazioni delle tratte nel frattempo disposte.Nella sua ordinanza, il Tar rileva un, che risiederebbe nella possibile concorrenza fra le tratte in arrivo e partenza dall'aeroporto di Trapani e quelle in arrivo e partenza dall'aeroporto Palermo operate da Ryanair da e per le stesse destinazioni.