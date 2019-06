Tap Portugal si espande, voli da Napoli per Lisbona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La compagnia aereasi espande in Italia. In arrivo, il primo volo è atterrato nella mattinata del 18 giugno all'con la suggestiva cerimonia del water cannon.tratta verso il capoluogo campano, si è detto "contento di festeggiare questo nuovo collegamento, il mercato italiano è importante per i nostri piani di sviluppo e questa rotta amplia il nostro bacino d'utenza anche nel Sud del Paese". "Grazie a questo network – afferma, società di gestione dell'Aereoporto Internazionale di Napoli – sarà possibile raggiungere destinazioni come Rio de Janeiro e San Paolo, senza bisogno die ffettuare doppi scali o viaggi in aereo verso altri aereoporti".Da Lisbona, appunto, sarà possibile eseguire viaggi verso leservite direttamente:Caracas,e da quest'estate, oltre aidall'Italia