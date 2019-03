TAP Air Portugal, nuovo collegamento Napoli-Lisbona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - TAP Air Portugal rinnova la propria partecipazione alla BMT (Borsa Mediterranea Turismo) dal 22 al 24 marzo a Napoli presentando il collegamento aereo tra la città partenopea e Lisbona.L'apertura di Napolicome destinazione turistica top in Europa, nonché hub chiave per i viaggi nelle Americhe e in Africa.Le operazioni da Napoli ampliano il ventaglio di scelta per i passeggeri dell'area campana e, più in generale, del Sud Italia, che desiderano scoprire il Portogallo e le sue isole, oppure proseguire oltre Atlantico verso le tante destinazioni TAP servite direttamente da Lisbona:A queste si andranno ad affiancare dal prossimo giugno anche, operate con il, che sarà la 17a destinazione di TAP Air Portugal in Africa.Il vettore portoghese opera, con collegamenti diretti principalmente verso Lisbona, ma anche tra Milano e Porto.rispetto all'anno precedente. Nettamente al di sopra dell'incremento medio delle compagnie aeree in Europa e nel mondo.