Tamponi gratis per dare il green pass ai fragili: dal Sostegni bis in arrivo il fondo da 10 milioni

Lunedì 5 Luglio 2021, 15:06

Dieci milioni in aiuto dei fragili, che per le loro condizioni di salute non possono fare il vaccino. È la misura che ha predisposto il governo nel nuovo decreto Sostegni bis per permettere a tutti di ottenere il green pass: in arrivo un fondo da 10 milioni per garantire tamponi gratis ai cittadini con disabilità. Il via libera dovrebbe arrivare con il voto agli emendamenti che comincerà domani alla commissione Bilancio alla Camera. Nel primo pacchetto di riformulazioni compare proprio l'istituzione di un fondo ad hoc da 10 milioni al ministero della Salute.

Altri 300 milioni per ecoincentivi auto

In arrivo ci sono anche altri 300 milioni per gli ecoincentivi auto, da prorogare fino alla fine dell'anno: il rifinanziamento sarà suddiviso in 50 milioni per ibride ed elettriche (tra 0 e 60 grammi di Co2 al km), 200 milioni per euro 6 benzina o diesel (tra 61 e 135 grammi di CO2 al km) e altri 50 milioni per i veicoli commerciali. Ancora da definire il bonus in presenza di rottamazione di vecchi veicoli.