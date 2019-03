Tamburi, utile 2018 sale a 86,4 milioni

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners (TIP) chiude l'esercizio 2018 con un utile pro forma ante imposte di 86,4 milioni di euro, rispetto ai 71,6 milioni di euro del 2017 e con un patrimonio netto di 666,4 milioni di euro rispetto ai 647,5 milioni di euro del 31 dicembre 2017.



La posizione finanziaria netta consolidata del gruppo TIP – tenuto anche conto del prestito obbligazionario TIP 2014-2020 – era negativa per circa 140,5 milioni di euro, in peggioramento di circa 24,3 milioni di euro, rispetto ai circa 116,2 milioni di euro al 31 dicembre 2017.



Il consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,070 euro per azione con data stacco al 27 maggio 2019 e con messa in pagamento il 29 maggio 2019.



