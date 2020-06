Tamburi si rafforza nel capitale di ITH che controlla Gruppo SESA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(TIP) si rafforza nel capitale, azionista di controllo del, quotata a Piazza Affari ed operante nel campo delle soluzioni IT per il segmento business.E' stato raggiunto infatti un accordo vincolante tra gli azionisti in base al qualedi partecipazione in ITH dall'attuale 15%del capitale e, imprenditori già partner di SESA nel nuovo settore Base Digitale,di ITH rilevando complessivamente una quota dell'L'operazione che avverrà tramite lain denaro di ITH, è finalizzata aavviata circa un anno fa tra TIP ed i soci di controllo di Sesa e per coinvolgere Marco e Leonardo Bassilichi nel capitale di ITH nell'ottica di consentire al Gruppo SESA di avanzare nel proprio percorso di crescita.ITH detiene il 52,8% del capitale di SESA ed, che raggruppa i soci fondatori e il management del Gruppo SESA,, confermando così il proprio impegno alla guida del Gruppo Sesa in una prospettiva di lungo termine e di crescita continua e sostenibile.