Tamburi, Bending Spoons apre il capitale a H14, NUO Capital e StarTIP

(Teleborsa) - Bending Spoons, primo iOS app developer d'Europa, entra nel proprio capitale di H14 (Family Office italiano azionista di Fininvest), NUO Capital (holding di investimenti della famiglia PAO/Cheng di Hong Kong) e StarTip (veicolo controllato al 100% da Tamburi Investments Partners che concentra tutte le partecipazioni in start-up e in società attive nel segmento del digitale e dell'innovazione).L'ingresso di nuovi investitori rappresenta una "di Bending Spoons", spiega una nota di Tamburi. Il management team, a cui rimangono tutte le leve di gestione e controllo, anche grazie al network e all'esperienza dei nuovi soci rinnova l'impegno assoluto verso la crescita della società nel lungo periodo.e di farlo dall'Italia. Siamo fiduciosi che questi investitori sapranno supportarci in questo percorso mettendo a disposizione di Bending Spoons la loro grande esperienza", ha commentato, cofondatore della società.