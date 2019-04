Talent Garden investe tre milioni per costruire il terzo campus a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Talent Garden investe su Roma dove aprirà il più grande campus italiano in zona Ostiense per formare 1000 tra studenti e professionisti del mondo del digitale entro i prossimi tre anni. La piattaforma, specializzata nella formazione nell'ambito dell'innovazione digitale, ha investito tre milioni di euro per la costruzione del terzo campus romano. Questa nuova struttura prevede anche l'Innovation School, il cui obiettivo è quello di formare 500 persone nel giro di due anni sulle capacità richieste dal mercato del lavoro soprattutto per quel che riguarda il mondo del design, del marketing digitale e della User Experience.L'offerta formativa, che include master full-time e part-time, è rivolta sia agli studenti che vogliono intraprendere una carriera in questi ambiti, ma anche ai professionisti che vogliono aggiornare il proprio percorso professionale. I docenti che insegneranno nei corsi provengono dal mondo delle imprese e delle startup. Talent Garden, inoltre, continuerà le attività già avviate sul territorio di Roma con Acea, Poste Italiane, MSD e Unilever.La community è presente in Italia con tredici campus, attivi in otto città. È stata scelta Roma per la costruzione della struttura più grande, perché l'intento di Talent Garden è di investire su questa città affinché, oltre a essere la capitale nazionale, possa diventare anche la capitale digitale del nostro Paese. A tal proposito il vice presidente e socio fondatore di Talent Garden Lorenzo Maternini ha spiegato che «Crediamo in una Roma dove fare innovazione e fare impresa è possibile e vogliamo aiutare la città a raggiungere questo obiettivo. Spesso si dice che l’innovazione tecnologica e digitale avvenga solo a San Francisco o a Tel Aviv. In particolare Roma grazie a un grande bacino universitario e una credibilità internazionale ha grandi potenzialità che abbiamo sperimentato negli ultimi anni con Talent Garden Poste Italiane e Talent Garden Cinecittà».Il nuovo campus sorgerà in un ex-complesso industriale nei pressi del Gazometro, coprirà una superficie di 500 mq e avrà 300 postazioni. Sarà costruita una sala eventi a disposizione della città e saranno presenti diversi spazi tra terrazze e caffè a disposizione degli studenti. La campus manager incaricata sarà Sara Meleleo, già alla guida degli altri due campus romani che si trovano uno in zona piazza Mazzini e l'altro nel quartiere Cinecittà.