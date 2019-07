Takeaway.com offre 5 miliardi per acquisire Just Eat

(Teleborsa) - La nuova frontiera del delivery ha da qualche anno influenzato la vita di tutti. Just Eat, il principale sito di delivery mondiale, ha ricevuto in queste ore un'offerta importante da parte di Takeaway.com, società olandese concorrente. La cifra sarebbe di 5 miliardi di sterline per acquisire la rivale: l'operazione è interamente azionaria e rappresenta un premio del 15% rispetto all'ultima quotazione in Borsa.



La mossa della società olandese rientra nei piani di espansione del Gruppo, che a dicembre ha rilevato la tedesca Hero. Per Just Eat, l'eventuale acquisizione rappresenterebbe un salvataggio, data la forte difficoltà sul mercato britannico per la concorrenza di Uber Eats e Deliveroo.



Sulla piazza di Londra il titolo Just Eat vola di oltre 25 punti percentuali. © RIPRODUZIONE RISERVATA