Cibo a domicilio, Takeaway.com offre 5 miliardi per acquisire Just Eat

akeaway.com, società olandese di consegna di cibo a domicilio, ha offerto 5 miliardi di sterline per acquisire la rivale Just Eat. L'operazione è interamente azionaria e rappresenta un premio del 15% rispetto all'ultima quotazione in Borsa.



La mossa della società olandese rientra nei piani di espansione del gruppo, che a dicembre ha rilevato la tedesca Hero. Per Just Eat, l'eventuale acquisizione rappresenterebbe un salvataggio, data la forte difficoltà sul mercato britannico per la concorrenza di Uber Eats e Deliveroo.



Sulla piazza di Londra il titolo Just Eat vola di oltre 25 punti percentuali.