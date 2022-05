Take Two Interactive Software brilla con la trimestrale

Martedì 17 Maggio 2022, 20:30







(Teleborsa) - Effervescente Take Two Interactive Software, che scambia con una performance decisamente positiva dell'11,13%.



Il gruppo dei videogiochi ha chiuso il quarto trimestre con utili netti pari a 111 milioni, ovvero 95 centesimi per azione, superiori ai 65 centesimi stimati dagli analisti. Nello stesso periodo di un anno fa i profitti erano pari a 219 milioni (1,88 dollari per azione). I ricavi sono cresciuti nei tre mesi dell'11% a 930 milioni di dollari, contro gli 897 milioni attesi dal consensus.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Take Two Interactive Software evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Take Two Interactive Software rispetto all'indice.



Le tendenza di medio periodo di Take Two Interactive Software si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 125,3 USD. Supporto stimato a 118,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 132,1.