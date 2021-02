© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pressione su Take Two Interactive Software, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,14%.Il gruppo USA dei videogiochi supera il consensus con la trimestrale e l'outlook. Il terzo trimestre si è chiuso con profitti netti in crescita da 163,6 milioni, pari a 1,43 dollari per azione, a 182,2 milioni (1,57 dollari) contro gli 1,12 dollari del consensus. I ricavi sono scesi da 930,1 a 860,9 milioni, ma risultano sopra i 757,5 milioni stimati dagli analisti.Quanto all'outlook per il quarto trimestre, il gruppo si attende un EPS compreso tra 88 e 98 centesimi contro i 59 centesimi del mercato. I ricavi sono attesi tra 702-752 milioni e si confrontano con i 584 milioni del consensus.La tendenza ad una settimana di Take Two Interactive Software è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Tecnicamente, Take Two Interactive Software è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 203,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 197,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 209,7.