Take-Two acquisisce Zynga per 12,7 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Take Two Interactive, azienda statunitense produttrice e distributrice di videogiochi e di accessori per computer, ha stipulato un accordo definitivo per acquisire tutte le azioni in circolazione di Zynga, società californiana specializzata nello sviluppo di videogiochi. L'offerta è di 9,86 dollari per azione, pari a un premio del 64% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Zynga. Compreso il debito, l'accordo vale 12,7 miliardi di dollari. Gli azionisti riceveranno 3,50 dollari in contanti e 6,361 dollari in azioni ordinarie Take-Two per ciascuna azione ordinaria Zynga.

"Siamo entusiasti di annunciare la nostra transazione trasformativa con Zynga, che diversifica in modo significativo la nostra attività e stabilisce la nostra posizione di leadership nel mobile, il segmento in più rapida crescita dell'industria dell'intrattenimento interattivo - ha affermato Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take-Two - Questa combinazione strategica riunisce i nostri migliori franchise per console e PC, con una piattaforma di pubblicazione mobile diversificata e leader di mercato che vanta una ricca storia di innovazione e creatività".

"Poiché uniamo le nostre attività complementari e operiamo su scala molto più ampia, riteniamo che forniremo un valore significativo a entrambi i gruppi di azionisti, inclusi 100 milioni di dollari di sinergie di costi annuali entro i primi due anni dopo il closing e almeno 500 milioni di dollari di opportunità di Net Bookings nel tempo", ha aggiunto Zelnick.

(Foto: Free-Photos / Pixabay)