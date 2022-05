Take Off presenta primo report di sostenibilità

(Teleborsa) - Take Off, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, annuncia la pubblicazione del primo Report di Sostenibilità, presentato in data odierna al Consiglio di Amministrazione.

Il Report, relativo all'esercizio 2021 e realizzato con il supporto di PwC, rappresenta sia il primo passo di un processo più strutturato di integrazione delle tematiche legate alla sostenibilità, sia un percorso di trasparenza e miglioramento continuo di Take Off, che intende integrare i driver di sostenibilità nel proprio modello di business.

"Il primo Report di Sostenibilità, redatto attraverso indicatori di natura qualitativa, quantitativa ed economico-finanziari, ha l'obiettivo di condividere con tutti gli stakeholder le informazioni sugli impatti ESG di Take Off sul mercato, sulle nostre persone e sulla comunità circostante nel corso dell'esercizio appena concluso - ha affermato Aldo Piccarreta, Presidente e Amministratore Delegato di Take Off -. Durante il 2021, il Gruppo Take Off ha realizzato un fatturato pari ad Euro 26,4 milioni, in crescita del 24,64%. La nostra profittabilità operativa (EBITDA) si è ulteriormente rafforzata ed è stata pari al 36,05% del fatturato, mentre l'utile netto è cresciuto del 47,80%. Risultati che riteniamo di grande valore, poiché conseguiti in un anno reso estremamente difficile dalla pandemia COVID-19 e dalle conseguenti misure di contenimento intraprese dalle Pubbliche Autorità. Il Gruppo, nell'ambito della sostenibilità e dell'economia circolare, è in una posizione di consapevole responsabilità attraverso un sempre maggiore impegno per l'aumento del benessere sociale e della tutela delle risorse naturali. Il nostro lavoro sarà accompagnato dal continuo confronto con tutti gli stakeholder e dal periodico aggiornamento del Report di Sostenibilità, che rappresenta per noi non un documento consuntivo e di comunicazione, ma lo strumento mediante il quale vogliamo raccontarvi le nostre performance e il nostro agire", ha concluso il top manager.