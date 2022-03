Take Off, Pierluca Mezzetti lascia il CdA

Lunedì 14 Marzo 2022, 17:00







(Teleborsa) - Take Off, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, ha comunicato che il 13 marzo 2022 l'amministratore esecutivo Pierluca Mezzetti ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 28 marzo 2022 per sopraggiunti impegni di carattere personale e professionale. Mezzetti non risulta detenere ad oggi né direttamente né indirettamente azioni ordinarie. Il gruppo ha reso noto che è stata avvitata l'istruttoria finalizzata alla cooptazione di un amministratore.







(Foto: © rawpixel)