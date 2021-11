Take Off decolla al debutto su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - Debutto effervescente su Euronext Growth Milan di Take Off che balza del 10,48% a 4,41 euro. Il titolo ha avviato gli scambi a 5,25 euro ben sopra 4 euro che corrisponde al prezzo di collocamento.

La società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, è presente su tutto il territorio nazionale con 143 negozi, di cui 26 gestiti direttamente e 117 tramite accordi di affiliazione.

Take Off rappresenta la trentaduesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 163 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.

In fase di collocamento Take Off ha raccolto 12,5 milioni. Il flottante al momento dell'ammissione è del 20% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 62,5 milioni di euro.

"L'ingresso nel mercato dei capitali rappresenta un passo importante per la nostra società, raggiunto grazie alla competenza e alla dedizione di tutto il team - ha dichiarato Aldo Piccarreta, Presidente e Amministratore Delegato di Take Off -. La quotazione in Borsa, grazie al più che positivo apprezzamento della comunità finanziaria nazionale e internazionale, ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro business e di radicarci sempre più sull'intero territorio italiano, creando valore per tutti i nostri stakeholder".

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)