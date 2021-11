Take Off ammessa su Euronext Growth Milan, debutterà il 25 novembre

(Teleborsa) - Take Off, gruppo attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, ha ricevuto l'ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana: l'inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 25 novembre 2021.

Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: codice alfanumerico TKO, ISIN IT0005467425. Lotto minimo: 400 azioni ordinarie.

"L'ingresso nel mercato dei capitali rappresenta un passo importante per la nostra società, raggiunto grazie alla competenza e alla dedizione di tutto il team - ha detto Aldo Piccarreta, Presidente e Amministratore Delegato di Take Off -. La quotazione in Borsa, grazie al più che positivo apprezzamento della comunità finanziaria nazionale e internazionale, ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro business e di radicarci sempre più sull'intero territorio italiano, creando valore per tutti i nostri stakeholder".

Il collocamento ha riguardato n. 3.124.800 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato, ad un prezzo unitario fissato in 4,0 euro.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il collocamento privato ammonta a 12,5 milioni di euro. L'offerta è stata sottoscritta da 40 tra primari investitori istituzionali italiani ed esteri e professionali; il collocamento ha generato una domanda complessiva pari a 4 volte il quantitativo offerto derivante da 69 investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri.

La capitalizzazione di mercato al prezzo di collocamento sarà pari a 62,5 milioni di euro. Il flottante sarà pari al 20% del capitale sociale.

Nell'operazione Take Off è assistita da: EnVent Capital Markets Ltd (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Chiomenti (Advisor Legale), Ernst & Young (Società di revisione), IR Top Consulting (Financial Communication), KT & Partners (IPO Research), MIT SIM (Specialist), Reply (Circuling), De Falco Notarnicola & Associati (Advisor Fiscale).