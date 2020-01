Taglio delle tasse, il Cdm dà il via libera al decreto per il taglio del cuneo fiscale. Il Consiglio dei ministri, infatti, poco fa ha dato il via libera al decreto per il taglio del cuneo fiscale. Lo si apprende da fonti di governo. Il dl cuneo fiscale vale 2,943 miliardi in termini di cassa nel 2020. È quanto si legge in una bozza del dl cuneo fiscale e nella relazione tecnica al provvedimento.

Tasse, c'è l'aliquota zero fino a 21 mila euro di reddito con coniuge e figli a carico

Taglio tasse, gli aumenti: 100 euro tondi in più solo tra 26 e 28 mila euro

Gualtieri: «Primo intervento concreto per la crescita». «Un primo intervento concreto nel segno della crescita e dell'equità che costituirà la base di una più ampia riforma del sistema fiscale». Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri commenta l'approvazione in consiglio dei ministri «del decreto sul taglio delle tasse in busta paga» per il quale esprime «grande soddisfazione anche per la coesione dimostrata dalla maggioranza e per il dialogo positivo con le parti sociali»



Oltre 800.000 lavoratori veneti vedranno crescere la busta paga grazie alla riduzione del cuneo fiscale. Lo calcola il Caaf Cgil del Veneto che ha fatto una proiezione sulla base delle dichiarazioni dei redditi effettuate dai propri uffici nel 2019. «Del taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori, contenuto nell'ultima manovra di bilancio e che sarà attuato con un decreto i cui contenuti sono stati concordati con le Organizzazioni sindacali la scorsa settimana, beneficia l'81% circa della nostra platea, ossia 142.093 persone su un totale di 175.211 dichiarazioni», riferisce il rapporto. I benefici fascia per fascia: per i lavoratori che hanno un reddito tra gli 8.173 e i 26.000 euro, non solo diventa strutturale il bonus del 2014, ma viene implementato a 100 euro al mese. Chi percepisce tra 26.001 e 28.000 euro, e che fino ad oggi non godeva di alcun bonus, riceverà 100 euro in più al mese. Dai 29.000 euro in su si stabiliscono 10 fasce, il cui beneficio parte da 97 euro al mese per chi dichiara tra i 29.000 e i 29.999 euro, per arrivare a 16 euro al mese per chi dichiara tra i 39.000 e 39.999 euro. Complessivamente gli oltre 142.000 lavoratori che si rivolgono al Caaf Cgil per la compilazione del 730 otterranno in un anno 162.460.092 euro (questo nel 2021, perché per l'anno in corso i benefici scatteranno da luglio e di conseguenza la cifra sarà proporzionalmente inferiore). Considerando che rappresentiamo, come Caaf Cgil Veneto, circa il 19% del «mercato» delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e tenuto conto che una parte di lavoratori non effettua dichiarazioni in quanto esonerati, le cifre che forniamo vanno moltiplicate per sei volte per avere un'indicazione affidabile di quanto sia il totale dei lavoratori della nostra regione interessati dal provvedimento. Risultato: oltre 800.000 lavoratori veneti vedranno aumentare la propria busta paga, per una cifra complessiva che si avvicina al miliardo di euro. I dati confermano il gap salariale di genere, visto che nella prima fascia (tra gli 8.173 e i 26.000 euro) le donne sono il 54,2% del totale, mentre nell'ultima (tra i 39.000 e i 40.000 euro) sono appena il 22,85%. «Se qualcuno si chiede - dichiara Christian Ferrari, segretario generale della Cgil del Veneto - quale sia oggi la funzione del sindacato, questo primo risultato che abbiamo ottenuto è la risposta, o almeno una delle risposte. Il taglio delle tasse a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti non è infatti una gentile concessione del Governo, ma il frutto del percorso di mobilitazione e di lotta che Cgil, Cisl e Uil hanno messo in campo a partire dallo scorso febbraio con la grande manifestazione unitaria di piazza San Giovanni, quando la maggioranza parlamentare era diversa dall'attuale. Quella mobilitazione non è stata isolata né estemporanea, sono state innumerevoli le occasioni in cui, sia a livello nazionale che locale, il sindacato ha fatto sentire la sua voce nelle piazze e nelle sedi istituzionali». «Non abbiamo mai rifiutato il confronto, sia con l'attuale Esecutivo sia con il precedente, mai però rinunciando ad evidenziare uno dei problemi fondamentali del nostro Paese: il basso livello dei salari, che non solo mette in difficoltà le famiglie italiane, ma è la causa principale della stagnazione della domanda interna, senza rilanciare la quale nessuna crescita economica solida sarà possibile. Abbiamo dunque difeso i diritti di chi rappresentiamo, delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, ma facendolo abbiamo dato un contributo importante all'intero sistema produttivo», sottolinea. «Il Governo si è dimostrato sensibile alle nostre istanze e non facciamo nessuna fatica a dargliene atto. Sottolineando però che questo è solo il primo passo di una riforma complessiva del fisco che deve andare ancor più decisamente nella direzione di una maggiore equità e progressività fiscale. A brevissimo inoltre si aprirà il tavolo sulle pensioni, che verterà sia sulla riforma previdenziale (la legge Fornero penalizza non solo le persone con tanti anni di lavoro alle spalle, ma soprattutto i giovani che rischiano di avere un futuro da pensionati poveri), sia sul livello troppo basso delle pensioni in essere, questione che nell'ultima »Finanziaria« non ha trovato risposta», spiega.

Ultimo aggiornamento: 23:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA