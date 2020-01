Taglio parlamentari, in settimana le firme in Cassazione. Al voto in primavera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A pochi giorni dalla scadenza deltra giovedì e venerdì mattina sarannola riforma costituzionale fortemente voluta dal M5S e approvata lo scorso ottobre dal parlamento. Anche se il Partito Radicale contava di raggiungere il quorum dei 500mila elettori il, è sufficiente per presentare la richiesta.poi saràin cui non è previsto il quorum.La legge, approvata il 10 ottobre, prevede la: PSI-ITALIA VIVA: Garavini, Nencini; - LEGA (ex M5S): Grassi, Urraro; - 5STELLE: Giarrusso, Di Marzio, Maricotti - PD: Nannicini, Verducci, Rojc, Rampi, D'Arienzo, Giacobbe, Pittella - FORZA ITALIA: Serafini, Cangini, Dal Mas, Masini, Caliendo, Moles, Causin, Minuto, Fantetti, Pagano, Rizzotti, Binetti, Stabile, Schifani, Mallegni, Sciascia, De Siano, Carbone, Caligiuri, Cesaro, Saccone, Vitali, Lo Nardo, Messina, Craxi, Berardi, Perosino, Alderisi, Paptheu, Barboni, Fazzone, Biasotti, Aimi, Giro, Modena, Malan, Gasparri, De Poli, Pichetto, Fratin, Paroli; - MISTO: Martelli, De Falco, Nugnes, Fattori, Bonino, De Bonis, Buccarella, Merlo, Cario; Rubbia (Senatore a vita).