Taglio IVA, Misiani frena

(Teleborsa) - "Ungeneralizzato delle aliquote" visto che "lo scostamento di bilancio che dovremo approvare a luglio, con un nuovo aumento del deficit, già prevede una lunga lista di interventi" e che "su questo capitolo a siamo già intervenuti" cancellando "gli aumenti previsti dalle famose clausole di salvaguardia, risparmiando agli italiani una stangata da. A dirlo il Viceministro all'economia, Antonio, in un'intervista al Corriere della Sera.Di, prosegue, "nel quadro dellase ne parlerà sicuramente. Nei prossimi giorni discuteremo le priorità Di sicuro dobbiamo alleggerire la spada di Damocle dei versamenti fiscali rinviati a settembre e approvare la legge delega che istituisce l'assegno unico per i figli. In prospettiva la priorità è a mio giudizioa chi fa impresa e alle famiglie conDa luglio, ricorda Misiani, scatta il taglio dadele "nel 2021, spalmato su tutto l'anno, il taglio di miliardi ne vale 6. Ma è chiaro che serve un intervento molto più robusto. Non solo dalla parte del lavoratore, facendo salire le loroma anche dal lato delle imprese, come incentivo alle