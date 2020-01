© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Saluta conl'approvazione del decreto per il taglio del cuneo fiscale, il Ministro dell'Economiache ricopre una delle caselle più strategiche nello scacchiere di Governo. "Dal 1. Lo sottolinea il Titolare del Tesoro, parlando ad Agorà su Rai3. "Il ddeciso ieri sera dal Consiglio dei Ministri - ha proseguito - "Gualtieri ha parlato anche di, tema che ha tenuto banco durante il Forum economico di Davos. "Si lavorerà tutti insieme per una digital tax globale, perchè noi pensiamo che l'Europa debba dotarsi di una misura europea. Se questa digital tax"quella italiana comunqueIl Ministro ha ribadito la posizione dell'Italia in merito allaricordando che il Governo italiano "ha introdotto la digital tax nella Legge di Bilancio" e che. Quindi ha aggiunto: "Se lache stiamo negoziando entrerà in vigore lae diventerà quella in