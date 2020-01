Taglio cuneo, Consiglio Ministri approva decreto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in Consiglio dei Ministri al decreto per il"Abbiamo appena approvato il decreto che stanziamettendo più soldi nelle buste paga di 1Andiamo avanti rispondendo ai bisogni dei cittadini con serietà e fatti concreti". Ha scritto in un tweet il PremierSoddisfatto anche il. "L'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto sul taglio delle tasse in busta paga è una grande soddisfazione anche per la coesione dimostrata dallaÈ un primo intervento concreto nel segno della crescita e dell'equità che costituirà la bIl testo, approvato nella serata di ieri da Palazzo Chigi, dispone in via sperimentale a partire dapiù soldi in busta paga per chi guadagna nella fascia da 8 mila a 40 mila euro. Stanziatii i nuovi percettori.Più nel dettaglio, il provvedimento prevede - nel periodo che va dal- un'integrazione al reddito fino a un massimo diper i redditi di lavoro dipendente e assimilati a partire daDa questa soglia in poi, partirà un meccanismo di "e il bonus – ovvero il credito di imposta – si trasformerà in detrazione e andràa calareInoltre i redditi fino a 26.600 euro che già godono del Bonus Renzi da 80 euro al mese vedranno aumentare l'integrazione fino aquando è convocata una nuova riunione del Consiglio dei ministri le nomine alla guida delle agenzie fiscali, sulle quali la maggioranza sembra comunque aver trovato la quadra: Edovrebbe tornare alle Entrate,andrebbe al Demanio ealle Dogane e Monopoli