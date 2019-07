Taglio ai vitalizi, Cassazione boccia ricorso: esulta Di Maio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Qualcuno ha fatto ricorso per conservare il privilegio che percepiva ingiustamente da anni. Ma oggi è arrivata una bellissima notizia:".Queste le parole diche esulta su Facebook: "E gli Uffici di Presidenza delle Camere, anche grazie ai nostri portavoce, hanno deciso di tagliare questi privilegi assolutamente iniqui.tra Camera e Senato, a legislatura, conclude il leader pentastellato.Le sezioni unite civili della Cassazione hanno, infatti, dichiaratodi un ex parlamentare (Paolo Armaroli, il cui trattamento è stato decurtato del) contro il taglio dei vitalizi deciso un anno fa dall'Ufficio di Presidenza della Camera, che ha decurtato gli assegni a circa 1.300 ex deputati.Secondo i giudici di piazza Cavour, le controversie su attribuzione e misura dell'indennità parlamentare e degli assegni per gli ex parlamentariNon è esclusa comunque, si legge nell'ordinanza,"L'ordinanza emessa dalla Cassazione - commenta invece il Ministro per i Rapporti con il Parlamento,- ribadisce l'autonomia delle Camere e stabilisce che isecondo il principio dell'autodichiaha concluso.