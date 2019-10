Tabacco, accordo fra Philip Morris e Coldiretti per sostenere filiera italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Firmato unper il, che si inserisce nell'ambito dellsottoscritta a marzo scorso dalla big delle sigarette con ilper investire fino asul settore tabacchiero.Philip Morrissino a tutto il raccolto 2020, salvo opzione di rinnovo sino all'anno commerciale 2023-2024. Si tratta del "più significativo investimento nel settore da parte di una singola azienda privata, il cui obiettivo è garantire sostenibilità di lungo periodo per la filiera".con oltre 1/4 della produzione complessiva, sviluppata su 16.000 ettari."Questo accordo segna un momento importante non soltanto per la nostra azienda, ma anche per le centinaia di piccole e medie imprese italiane rappresentate da Coldiretti", ha commentato, amministratore delegato di Philip Morris Italia."Un'intesa importante per garantire stabilità e futuro al lavoro degli agricoltori impegnati in una coltivazione profondamente radicata in molti territori, dalla Campania al Veneto, dall'Umbria alla Toscana, che in questi anni hanno saputo costruire un percorso di razionalizzazione e riorganizzazione nella qualità dei processi produttivi e l'accorciamento della filiera", ha sottolineato il presidente della Coldiretti,Coldiretti e Philip Morris Italia si impegnano a partecipare a unche ha come obiettivi lala creazione di, il mantenimento degldel comparto. L'intesa tra le parti prevede interventi finalizzati all'innovazione e alla sostenibilità della filiera agricola Italiana. L'accordo di collaborazione prevede l'impegno di Coldiretti a vigilare sul rispetto delle buone pratiche agricole da parte di tutti i coltivatori coinvolti dagli acquisti di Philip Morris International.