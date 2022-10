Tabaccai esentati dall'obbligo di accettare pagamenti con carta di credito

(Teleborsa) - Il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,, ha annunciato che "i tabaccai saranno esentati dall'obbligo di accettare pagamenti con carta di credito per quanto riguarda ied i". Completata quindi l'istruttoria propedeutica all'esenzione dall'obbligo dato alla categoria nel corso del T2000 in Tour di Catania, secondo una nota della"Siamo molto soddisfatti – ha commentato il presidente nazionale,– È questa un'istanza che portiamo avanti senza risparmio di energie da molto tempo". "La bassa marginalità di questi prodotti e servizi infatti - ha aggiunto Antonelli - mal si concilia con i costi dei transazione della moneta elettronica"."Bene la Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli Marcello Minenna. Si tratta di una misura che abbiamo chiesto più volte nella scorsa legislatura", ha sottolineato Gianfranco, presidente di. "Ci abbiamo lavorato molto in collaborazione con il Sottosegretario Federico Freni, che ringraziamo per l'impegno profuso sulla questione. Ora - ha concluso Labib Boughdady - auspichiamo che il provvedimento abbia efficacia immediata e che non sia necessario alcun altro intervento di natura normativa".